Lucho Acosta comemorando gol em clássico sobre o Vasco - MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.

Lucho Acosta comemorando gol em clássico sobre o VascoMARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.

Publicado 06/09/2026 15:39

O DIA. Rio - O Fluminense venceu o Vasco por 1 a 0 , com gol de Lucho Acosta, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro neste último sábado (5). Após balançar as redes, o meio-campista argentino alcançou o feito de marcar contra os três rivais cariocas em partidas válidas pelo Brasileirão. A informação foi publicada pelo perfil "Enciclopédia Tricolor" e confirmada pela equipe do

Antes do camisa 32 integrar ao grupo, apenas nove jogadores tinham esse feito.

Os atletas são: Lucho Acosta, César, Fred, Lima, Manfrini, Marcos Júnior, Paulo Roberto, Paulo Henrique Ganso, Tuta e Washington, integrante do Casal 20. Apenas o meio-campista argentino e o camisa 10 da equipe do Fluminense integram o atual elenco.



Além disso, apenas um jogador pode igualar este feito: Gérman Cano. O ídolo tricolor já marcou contra o Flamengo e Botafogo, mas nunca balançou as redes contra o Vasco no Campeonato Brasileiro.

Agenda

O Fluminense volta a campo na terça-feira (8), para encarar o Platense, em duelo válido pelas quartas de final da Copa Libertadores. O jogo de ida será às 19h (de Brasília), no Maracanã.