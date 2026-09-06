Fluminense reclamou de dois lances no clássico contra o VascoDivulgação / Fluminense
"Ontem (contra o Vasco), além de mais um lance capital do pênalti não marcado em Serna, houve absoluta falta de critério na aplicação de cartões. Adversários com amarelo não foram punidos com vermelho mesmo diante de novas infrações que claramente exigiam expulsão", prosseguiu.
Confira a nota oficial na íntegra
Na partida contra o Palmeiras, não foi marcado um pênalti claro. No domingo passado, penalidade inexistente nos tirou dois pontos.
Ontem, além de mais um lance capital do pênalti não marcado em Serna, houve absoluta falta de critério na aplicação de cartões. Adversários com amarelo não foram punidos com vermelho mesmo diante de novas infrações que claramente exigiam expulsão.
E o mais grave: o árbitro permitiu que um jogador adversário chutasse a bola na direção de nosso banco de reservas, de forma deliberada e irresponsável, com o jogo parado, e ainda “peitou” um atleta nosso, adotando postura de confronto físico incompatível com a função de mediador da partida.
O Fluminense lamenta que, nas reuniões realizadas com a comissão de arbitragem, não haja o devido reconhecimento dos erros cometidos, como aconteceu na última quarta-feira. A ausência de autocrítica por parte dos responsáveis impede a evolução da arbitragem nacional e fragiliza a confiança das equipes.
O clube seguirá acompanhando de perto as próximas atuações e cobrando, junto aos órgãos competentes, mais coerência e respeito ao futebol".
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