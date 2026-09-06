Fluminense reclamou de dois lances no clássico contra o Vasco - Divulgação / Fluminense

Fluminense reclamou de dois lances no clássico contra o VascoDivulgação / Fluminense

Publicado 06/09/2026 11:26

Rio - Vitorioso no clássico contra o Vasco por 1 a 0 , o Fluminense não poupou críticas à arbitragem. Em nota oficial, na manhã deste domingo (6), o Tricolor lembrou lances passados e questionou pênalti não marcado em Serna. Além disso, repudiou a "peitada" do juiz Davi de Oliveira Lacerda em Canobbio.

"Mais uma vez a arbitragem virou protagonista de um jogo do Fluminense. Na partida contra o Palmeiras (pela 23ª rodada), não foi marcado um pênalti claro. No domingo passado (contra o Athletico-PR), penalidade inexistente nos tirou dois pontos", iniciou a nota.

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"Ontem (contra o Vasco), além de mais um lance capital do pênalti não marcado em Serna, houve absoluta falta de critério na aplicação de cartões. Adversários com amarelo não foram punidos com vermelho mesmo diante de novas infrações que claramente exigiam expulsão", prosseguiu. "Ontem (contra o Vasco), além de mais um lance capital do pênalti não marcado em Serna, houve absoluta falta de critério na aplicação de cartões. Adversários com amarelo não foram punidos com vermelho mesmo diante de novas infrações que claramente exigiam expulsão", prosseguiu.

Sobre o lance de Canobbio, a nota comentou quem, ao "peitar" o atleta, o árbitro agiu "adotando postura de confronto físico incompatível com a função de mediador da partida". O episódio também foi repudiado por Hulk após o jogo

O clube ainda criticou o chute de Paulo Henrique, lateral do Vasco, na direção do banco de reservas do Fluminense. Por fim, lamentou a falta de "reconhecimento dos erros cometidos" e afirmou que "seguirá acompanhando de perto e cobrando mais coerência e respeito ao futebol".



Confira a nota oficial na íntegra

"Mais uma vez a arbitragem virou protagonista de um jogo do Fluminense.



Na partida contra o Palmeiras, não foi marcado um pênalti claro. No domingo passado, penalidade inexistente nos tirou dois pontos.



Ontem, além de mais um lance capital do pênalti não marcado em Serna, houve absoluta falta de critério na aplicação de cartões. Adversários com amarelo não foram punidos com vermelho mesmo diante de novas infrações que claramente exigiam expulsão.



E o mais grave: o árbitro permitiu que um jogador adversário chutasse a bola na direção de nosso banco de reservas, de forma deliberada e irresponsável, com o jogo parado, e ainda “peitou” um atleta nosso, adotando postura de confronto físico incompatível com a função de mediador da partida.



O Fluminense lamenta que, nas reuniões realizadas com a comissão de arbitragem, não haja o devido reconhecimento dos erros cometidos, como aconteceu na última quarta-feira. A ausência de autocrítica por parte dos responsáveis impede a evolução da arbitragem nacional e fragiliza a confiança das equipes.



O clube seguirá acompanhando de perto as próximas atuações e cobrando, junto aos órgãos competentes, mais coerência e respeito ao futebol".

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Raphael Perucci