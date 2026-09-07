Thiago Silva em campo pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Thiago Silva em campo pelo FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 07/09/2026 18:30 | Atualizado 07/09/2026 18:35

Rio - O Fluminense terá dois reforços para enfrentar o Platense, da Argentina, nesta terça-feira (8), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O zagueiro Thiago Silva e o volante Hércules voltam a ficar à disposição do técnico Marcão após serem preservados na vitória sobre o Vasco, no último sábado (5), pelo Brasileirão.

Thiago Silva e Hércules foram poupados no clássico contra o Vasco. O zagueiro apresentou dores no joelho e chegou a ficar fora de dois treinos durante a semana. O volante também sentiu o mesmo incômodo e, por isso, foi preservado. Ambos, no entanto, foram recuperados para o jogo da Libertadores. Por outro lado, Jemmes, Samuel Xavier e Alisson seguem fora.

Apesar do retorno de Thiago Silva e Hércules, o Fluminense terá um desfalque: o atacante Canobbio, que foi expulso no jogo de volta das oitavas de final contra o Independiente Rivadavia. Sem o uruguaio, o técnico Marcão deve optar por Serna, que entrou bem nos últimos jogos. Existe dúvida também entre Ganso e Lucho Acosta, que fez o gol da vitória sobre o Vasco.

O Fluminense deve ir a campo contra o Platense escalado com: Fábio; Guga, Thiago Silva, Ignácio e Renê; Hércules, Martinelli e Ganso (Lucho Acosta); Serna, Soteldo e Hulk.

Após enfrentar o Platense no Maracanã, o Fluminense volta a enfrentar o time argentino no dia 15, no mesmo horário, Estádio Ciudad Vicente de López, na Argentina. O vencedor da eliminatória enfrenta o classificado do confronto entre Palmeiras e LDU, do Equador, na semifinal.