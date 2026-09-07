Fluminense eliminou o Independiente Rivadavia, da Argentina, nas oitavas de final - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Fluminense eliminou o Independiente Rivadavia, da Argentina, nas oitavas de finalMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 07/09/2026 17:00

Rio - Após eliminar o Independiente Rivadavia, da Argentina, o Fluminense volta a enfrentar um time argentino na Libertadores. Em busca do bicampeonato continental, o Tricolor enfrenta o Platense, nesta terça-feira (8), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final.

É a sexta vez na história que o Fluminense vai enfrentar um time argentino em mata-mata de Libertadores. Em 2008, o Tricolor eliminou o Boca Juniors, na semifinal. Depois, foi eliminado pelo mesmo adversário, nas quartas de final de 2012. Já em 2023, eliminou o Argentinos Juniors nas oitavas e o Boca na final.

Por fim, recentemente o Fluminense eliminou o Independiente Rivadavia, nas oitavas de final. No jogo de ida, o duelo terminou empatado sem gols, no Maracanã. Já na partida de volta, o Tricolor empatou saiu na frente do placar mesmo com um a menos, sofreu o empate e venceu nos acréscimos.

Na história, o Fluminense soma 27 jogos, dez vitórias, nove empates e oito derrotas contra argentinos, com 48,1% de aproveitamento. Desde a vitória sobre o Boca Juniors na final de 2023, no entanto, foram quatro jogos, três empates e uma derrota (todas contra o Independiente Rivadavia).