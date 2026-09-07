Fluminense eliminou o Independiente Rivadavia, da Argentina, nas oitavas de finalMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Fluminense reencontra argentinos em mata-mata na Libertadores
Tricolor tem boas lembranças contra times da Argentina na competição e coloca bom momento sob comando de Marcão à prova
Fluminense terá retorno de dupla titular em jogo da Libertadores
Poupados na vitória sobre o Vasco, no último sábado (5), zagueiro e volante ficam à disposição para o duelo contra o Platense
Fluminense reencontra argentinos em mata-mata na Libertadores
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Fluminense espera manter bom momento por vantagem na Libertadores
Embalado depois de vencer o clássico com o Vasco, o Tricolor vira a chave para as quartas de final do torneio continental
Fábio atinge marca histórica após vitória do Fluminense em clássico
Goleiro, de 45 anos, ultrapassou Batatais e se tornou o quinto jogador da posição com mais jogos na história do Tricolor das Laranjeiras
Lucho Acosta entra em grupo seleto após marcar em clássico
O meio-campista argentino foi incluído entre os atletas que vestiram a camisa tricolor e fizeram gol contra os três rivais no Brasileirão
Guga critica gramado após jogo: 'Não me recordo de um campo tão ruim'
Lateral exaltou a grandeza do Maracanã e lamentou as condições atuais do local; ele concedeu a entrevista na zona mista ao fim da partida
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