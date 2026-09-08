Matheus Gonçalves comemora gol no Campeonato Saudita - Divulgação/Al-Ahli

Matheus Gonçalves comemora gol no Campeonato SauditaDivulgação/Al-Ahli

Publicado 08/09/2026 18:00

Rio - O Botafogo abriu negociações por Matheus Gonçalves, ponta de 21 anos do Al-Ahli, da Arábia Saudita, segundo o "ge". Para fechar a contratação do ex-Flamengo, o Alvinegro terá a concorrência do Vasco, que também demonstrou interesse pelo atleta . Reunião nesta quarta-feira (9) definirá o futuro do jogador.

A apuração diz que o Glorioso quer contar com o jovem por empréstimo, com opção de compra fixada em 12 milhões de euros (R$ 70 milhões). O valor supera os 10 milhões de euros (R$ 59 milhões) oferecidos pelo Cruz-Maltino no mesmo modelo. Além disso, a proposta salarial do Botafogo também é maior que a do rival.

O Al-Ahli não vê como um mau negócio a liberação do jogador. Porém, a janela de transferências do futebol brasileiro fecha nesta sexta-feira (11), e o prazo apertado pode atrapalhar o Alvinegro a acertar a contratação.

Revelado pelo Flamengo, Matheus Gonçalves foi comprado pelo Al-Ahli por 8 milhões de euros (R$ 50 milhões na época), em agosto de 2025. No clube saudita, anotou 4 gols e 4 assistências em 36 partidas.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Rodrigo Souza