Matheus Gonçalves comemora gol no Campeonato SauditaDivulgação/Al-Ahli
Botafogo entra na briga com o Vasco por Matheus Gonçalves
Ex-Flamengo, ponta defende o Al-Ahli, da Arábia Saudita, desde agosto de 2025; Glorioso terá concorrência do Cruz-Maltino pelo jogador
Ziyech chega ao Rio e é recebido com festa da torcida do Botafogo
Marroquino que estava no Wydad Casablanca fala sobre primeira experiência no Brasil e tem rápido encontro com os alvinegros no aeroporto
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Tiquinho Soares pode reestrear pelo Botafogo diante do Bragantino
Já regularizado, o atacante estará à disposição de Rodrigo Bellão para o confronto da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro
Gabriel Batista aproveita chances e ganha elogios no Botafogo
Goleiro se consolidou no time titular após a lesão de Warleson, acirrou a disputa pela pela posição e plantou dúvida na comissão técnica
Botafogo negocia a contratação de atacante do Estudiantes
Alvinegro faz proposta de empréstimo com opção de compra por Fabricio Pérez e corre contra o tempo para fechar a negociação
Clube mexicano faz proposta por Arthur Cabral, do Botafogo
Tigres ofereceu 8 milhões de dólares (cerca de R$ 41 milhões) para tentar tirar o centroavante do Glorioso; permanência é incerta
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