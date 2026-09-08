Hakim Ziyech posa com bandeira do Botafogo ao chegar no Rio - Vitor Silva / Botafogo

Hakim Ziyech posa com bandeira do Botafogo ao chegar no RioVitor Silva / Botafogo

Publicado 08/09/2026 23:40 | Atualizado 08/09/2026 23:41

satisfação de poder jogar no futebol brasileiro.

Hakim Ziyech já está no Rio e teve o primeiro contato com torcedores do Botafogo, que fizeram festa no Aeroporto Tom Jobim/Galeão, na noite desta terça-feira (8). O marroquino de 33 anos, que está em sua primeira viagem ao Brasil, não escondeu a

"Estou animado. Minha primeira vez aqui, mas esteve sempre na minha lista. Agora virou realidade. Ainda não sei muito (sobre a cidade). Estou muito animado. É o país número 1 do futebol. É a forma de viver aqui, algo que toca em mim e quero experimentar", afirmou o jogador à Botafogo TV, após o desembarque.



Principal contratação do Botafogo para este segundo semestre, Ziyech tirou fotos com um cachecol e uma bandeira do Botafogo. Mas ele só aparecerá com a camisa do clube quando assinar o contrato até o fim de 2028, o que deve acontecer na quarta-feira, após passar por exames médicos.



As mais recentes contratações do Botafogo



Ele estava no Wydad Casablanca e aceitou a proposta do Glorioso, após ser convencido pela diretoria. O atacante, que disputou a Copa do Mundo de 2022 por Marrocos, chega para ser a oitava contratação para a sequência da temporada.



Além de Ziyech, o Botafogo já anunciou os goleiros Warleson e Gabriel Batista, o lateral Paulinho, os zagueiros Lucas Monzón e Arthur Chaves, o volante Domingos Andrade e o atacante Danilo Pereira.