Ziyech defendeu a seleção marroquina em duas Copas do Mundo, em 2018 e 2022 - Kirill Kudryavtsev / AFP

Ziyech defendeu a seleção marroquina em duas Copas do Mundo, em 2018 e 2022Kirill Kudryavtsev / AFP

Publicado 07/09/2026 12:43

Futuro reforço do Botafogo , Ziyech chegará ao Rio de Janeiro nesta terça-feira (8). O atacante passará por exames médicos e assinará vínculo com o Glorioso, provavelmente até o fim de 2028. As informações são do jornalista Fabrizio Romano.

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O jogador estava no Wydad Casablanca, do Marrocos, mas rescindiu contrato e selou acordo com o clube carioca. Por lá, fez nove gols e deu duas assistências em 16 jogos nesta temporada.



Ao longo da carreira, Ziyech acumulou passagens por grandes times europeus, como Ajax e Chelsea. Além disso, defendeu a seleção marroquina em duas Copas do Mundo (2018 e 2022). O jogador estava no Wydad Casablanca, do Marrocos, mas rescindiu contrato e selou acordo com o clube carioca. Por lá, fez nove gols e deu duas assistências em 16 jogos nesta temporada.Ao longo da carreira, Ziyech acumulou passagens por grandes times europeus, como Ajax e Chelsea. Além disso, defendeu a seleção marroquina em duas Copas do Mundo (2018 e 2022).