Ziyech defendeu a seleção marroquina em duas Copas do Mundo, em 2018 e 2022Kirill Kudryavtsev / AFP
O jogador estava no Wydad Casablanca, do Marrocos, mas rescindiu contrato e selou acordo com o clube carioca. Por lá, fez nove gols e deu duas assistências em 16 jogos nesta temporada.
Ao longo da carreira, Ziyech acumulou passagens por grandes times europeus, como Ajax e Chelsea. Além disso, defendeu a seleção marroquina em duas Copas do Mundo (2018 e 2022).
Enquanto aguarda pelo atacante, o Botafogo se prepara para encarar o Red Bull Bragantino. A partida será no sábado (12), às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso é o 13º colocado na tabela, com 31 pontos.
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