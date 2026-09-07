Barboza em disputa de bola com Arthur Cabral, em Botafogo x Palmeiras - Vítor Silva / Botafogo

Barboza em disputa de bola com Arthur Cabral, em Botafogo x PalmeirasVítor Silva / Botafogo

Publicado 07/09/2026 09:20 | Atualizado 07/09/2026 10:33

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“Não esperava, mas sempre tem torcedores que podem pensar diferente, de uma maneira que não concordo. Sempre respeitei, honrei e defendi a camisa e o escudo do Botafogo. Não merecia, mas o futebol é isso”, analisou o jogador, na zona mista.



O defensor fez história no Glorioso e foi um dos pilares dos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, em 2024. No entanto, “Não esperava, mas sempre tem torcedores que podem pensar diferente, de uma maneira que não concordo. Sempre respeitei, honrei e defendi a camisa e o escudo do Botafogo. Não merecia, mas o futebol é isso”, analisou o jogador, na zona mista.O defensor fez história no Glorioso e foi um dos pilares dos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, em 2024. No entanto, foi vendido para o Verdão em maio

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Para além de Barboza

Marlon Freitas, que era o capitão do time naquela temporada histórica, foi mais um que passou a vestir a camisa do Palmeiras neste ano. A torcida alvinegra, que vaiou o meio-campista a cada toque na bola, também rasgou um bandeirão com o seu rosto pouco antes do apito inicial

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Agenda

Agora, o Botafogo iniciará a preparação para encarar o Red Bull Bragantino. A partida será no sábado (12), às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso é o 13º colocado na tabela, com 31 pontos.