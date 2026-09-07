Agora no Palmeiras, Barboza comentou o reencontro com o Botafogo no empate por 0 a 0 no último domingo (6), no Nilton Santos, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro, que acabou expulso nos minutos finais, foi vaiado pelos torcedores durante toda a partida.
“Não esperava, mas sempre tem torcedores que podem pensar diferente, de uma maneira que não concordo. Sempre respeitei, honrei e defendi a camisa e o escudo do Botafogo. Não merecia, mas o futebol é isso”, analisou o jogador, na zona mista.
O defensor fez história no Glorioso e foi um dos pilares dos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, em 2024. No entanto, foi vendido para o Verdão em maio.
Agora, o Botafogo iniciará a preparação para encarar o Red Bull Bragantino. A partida será no sábado (12), às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso é o 13º colocado na tabela, com 31 pontos.
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