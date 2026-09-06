Torcida do Botafogo rasgou bandeirão de Marlon FreitasReprodução
Torcida do Botafogo rasga bandeirão de Marlon Freitas em reencontro
Faixa em homenagem ao volante foi pintada com o nome de Judas e foi rasgada logo após ser exibida na entrada dos times em campo
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