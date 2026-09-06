Torcida do Botafogo rasgou bandeirão de Marlon Freitas - Reprodução

Torcida do Botafogo rasgou bandeirão de Marlon FreitasReprodução

Publicado 06/09/2026 19:30 | Atualizado 06/09/2026 19:39

Rio - A torcida do Botafogo não perdoou Marlon Freitas no reencontro no Nilton Santos. Antes do início do jogo contra o Palmeiras, neste domingo (6), pela 26ª rodada do Brasileirão, os torcedores rasgaram um bandeirão com o rosto do volante, que ainda carregava o nome de "Judas".

Antes do início do jogo, a torcida do Botafogo vaiou Marlon Freitas durante o anúncio da escalação do Palmeiras e também durante o aquecimento. Em seguida, exibiram o bandeirão do volante, que foi pintado com o nome de "Judas". Depois, o mesmo foi rasgado pelos torcedores.

Na entrada dos times em campo, a torcida do Botafogo exibiu o bandeirão dos ídolos do clube, que tinha Marlon Freitas. O volante, no entanto, foi substituído pelo ex-goleiro Jefferson. O jogador do Palmeiras também foi vaiado a cada toque na bola durante os 90 minutos.

Foi o primeiro jogo de Marlon Freitas contra o Botafogo no Nilton Santos desde a sua saída. O volante, de 27 anos, deixou o Alvinegro no início deste ano rumo ao Palmeiras, em uma negociação gerou revolta em parte da torcida alvinegra. No Glorioso, ele foi capitão das conquistas do Brasileirão e Libertadores de 2024.