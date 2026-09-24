Edenilson em ação pelo Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Edenilson em ação pelo BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 24/09/2026 18:44

Botafogo terá um desfalque importante para a sequência da temporada. Nesta quinta-feira (24), a equipe informou que Edenilson sofreu uma lesão muscular na coxa direita. O prazo de retorno do meia é estimado entre quatro e seis semanas.





A lesão ocorreu na derrota por 2 a 0 para o Mirassol, no último sábado (19), no Maião, válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, Edenilson entrou em campo no início do segundo tempo, na vaga de Huguinho. O volante completou 45 minutos no gramado e permaneceu até o fim da partida. Leia mais: CEO do Grêmio é suspenso após chamar Botafogo de 'time de picaretas' A lesão ocorreu na derrota por 2 a 0 para o Mirassol, no último sábado (19), no Maião, válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, Edenilson entrou em campo no início do segundo tempo, na vaga de Huguinho. O volante completou 45 minutos no gramado e permaneceu até o fim da partida.





Caso o prazo mais conservador se concretize, a tendência é que Edenilson retorne à equipe no fim de outubro, entre as rodadas 33 e 34 do Campeonato Brasileiro. Confira também: Instituto aponta Montoro como o jovem mais valioso da América do Sul Caso o prazo mais conservador se concretize, a tendência é que Edenilson retorne à equipe no fim de outubro, entre as rodadas 33 e 34 do Campeonato Brasileiro.

Edenilson pelo Botafogo

Edenilson foi oficializado como contratação do Botafogo no começo de 2026, após rescindir com o Grêmio. Pelo Glorioso, atuou em 29 partidas, anotou quatro gols e distribuiu três assistências.

Momento do Botafogo na temporada

O Glorioso não vive bom momento na temporada. A equipe recentemente oficializou a chegada de Tite, que já estreou no comando técnico. com derrota para o Mirassol. Nos últimos cinco jogos, a equipe só acumula uma vitória e, no momento, está na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos.

Qual o próximo compromisso do Botafogo?

O Botafogo retorna a campo após a super Data Fifa, no dia 7 de outubro, para clássico com o Vasco. A partida será às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, o duelo será um confronto direto na briga contra o rebaixamento, afinal, os times estão em 12º e 16º lugar respectivamente.

*Reportagem de Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de João Vitor Cravo