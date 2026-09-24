Montoro é um dos destaques do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Montoro é um dos destaques do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 24/09/2026 14:30

O meia Álvaro Montoro, de 19 anos, é um dos principais jogadores do elenco do Botafogo e também um dos atletas sub-20 mais promissores da atualidade. O Cies Football Observatory, grupo de pesquisa especializado na análise estatística e econômica do futebol mundial, escolheu o argentino com o jovem mais valioso atuando na América do Sul.

Álvaro Montoro está avaliado em 37,4 milhões de euros, equivalente a R$ 220 milhões. O apoiador se valorizou bastante desde que chegou ao Botafogo. Revelado pelo Vélez Sarsfield, da Argentina, o jovem foi comprado pelo Botafogo por cerca de 9 milhões de dólares (R$ 46,5 milhões) no ano passado.

Há outros jogadores do futebol brasileiro na lista dos dez mais valorizados. Na segunda colocação está o atacante colombiano Keny Arroyo, do Cruzeiro, com valor de mercado estimado em 30,7 milhões de euros (R$ 180,59 milhões). O Botafogo também tem o meio-campista Huguinho e o atacante panamenho Kadir Barría, enquanto o Cruzeiro também tem o volante Zé Lucas como representante. O zagueiro Arthur Dias, do Athletico-PR, também aparece, assim como os corintianos André Luiz, volante, e o atacante Gui Negão.

Recentemente, o Botafogo anunciou a renovação de Montoro até o fim de 2030. O jogador, de 19 anos, vem recebendo consultas de fora, mas o Alvinegro deseja mantê-lo bastante tempo no clube.

"Escolhi ficar pelo projeto. Estou muito feliz com a torcida, o carinho que eles dão para mim, o grupo que temos de jogadores, o estafe… O Botafogo já ficou como minha casa, passamos o dia todo no clube. Estou muito contente aqui, minha família também. Foi isso que me fez ficar”, contou o jovem, em entrevista ao canal oficial do clube.

Inicialmente a expectativa era que o clube carioca vendesse o jovem na atual janela de transferências por algo em torno de 25 milhões de euros (cerca de R$ 150,97 milhões), mas agora, com a GDA, Montoro é colocado como uma espécie de símbolo do "novo Botafogo" para os próximos anos. Até agora, o jogador soma 64 jogos pelo Alvinegro, com sete gols e nove assistências.