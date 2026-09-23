DANILO SANTOS - VITOR SILVA/BOTAFOGO

DANILO SANTOSVITOR SILVA/BOTAFOGO

Publicado 23/09/2026 17:45

Botafogo. Porém, o Alvinegro ainda está chateado com a postura dos paulistas em relação a última negociação, de acordo com o jornalista Daniel Bocatto, da "ESPN". Após negociação frustrada na última janela de transferência, o Palmeiras segue interessado na contratação de Danilo, jogador do. Porém, o Alvinegro ainda está chateado com a postura dos paulistas em relação a última negociação, de acordo com o jornalista Daniel Bocatto, da "ESPN".

O jogador tem contrato com o Botafogo até o final de 2029, mas já demonstrou interesse em deixar a equipe, seja pro mercado interno ou externo.

Após a Copa do Mundo, o clube tinha expectativa de receber um valor de 30 a 40 milhões de euros com a valorização do atleta. Contudo, tanto o jogador quanto a equipe caíram de rendimento neste segundo semestre da temporada. Mesmo assim, o Alvinegro espera receber uma proposta de fora do Brasil que alcance ao menos o valor de 30 milhões de euros.

O maior problema na visão da diretoria carioca foi a grande exposição que a negociação teve, tentando utilizar a imprensa como forma de pressionar o Botafogo a vender o atleta sem grandes empecilhos.



Negociação anterior

Durante a janela de meio do ano da temporada brasileira, o Palmeiras veio atrás do Botafogo para contratar Danilo Santos, revelado pelo próprio Alviverde. A negociação se estendeu por semanas e o clube carioca chegou a recusar três propostas, mantendo o jogador no plantel.

A primeira oferta foi de algo em torno de 20 milhões de euros (cerca de R$ 120 milhões) e a vinda em definitivo do zagueiro Kaiky Naves, que hoje atua pelo Necaxa do México. A segunda foi de 28 milhões de euros (próximo a R$ 160 milhões) considerado o teto pela diretoria do Palmeiras. Mesmo assim, Botafogo recusou e seguiu irredutível sobre os 30 milhões de euros (algo em torno de R$ 176 milhões).

Carreira do jogador

Revelado pelo Palmeiras em 2020, Danilo fez 141 partidas, marcou 12 gols e deu oito assistências, além de ter sido um dos pilares essenciais para a conquista do bicampeonato consecutivo da Copa Libertadores nos anos de 2020 e 2021.

Após ter grande destaque no Brasil, ele foi contratado pelo Nottingham Forrest, da Inglaterra, por cerca de 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 120 milhões na cotação da época). Porém, ele teve uma passagem apagada pelo clube inglês.

No meio do ano passado, foi contratado pelo Glorioso e voltou a praticar um futebol de alto nível, chegando a ser convocado para atuar na Copa do Mundo. Até o momento, ele tem 49 jogos, balançou as redes 13 vezes e deu seis passes para gol com a camisa alvinegra.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza