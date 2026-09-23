DANILO SANTOSVITOR SILVA/BOTAFOGO
Palmeiras vai tentar novamente a contratação de Danilo em janeiro
Volante, de 25 anos, tem contrato até o fim de 2029, mas esteve próximo de deixar o Botafogo na janela de transferência da metade do ano
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