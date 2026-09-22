Domingos Andrade em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

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Theo Faria
Anunciado há dois meses, Domingos Andrade praticamente não entrou em campo desde que chegou ao Botafogo. O meio-campista angolano, que estava no Porto B, de Portugal, assinou vínculo definitivo com o Glorioso até dezembro de 2029.

O volante só atuou em uma oportunidade, quando saiu do banco de reservas na derrota por 1 a 0 para o Vitória, no dia 16 de agosto, no Barradão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, foi acionado na etapa final e jogou por 18 minutos. Aquela foi a última partida do Alvinegro sob o comando de Franclim Carvalho, demitido logo na sequência.
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Por mais espaço no Botafogo

Domingos Andrade espera aproveitar o longo período de Data Fifa para assimilar bem as orientações de Tite e, quem sabe, receber mais chances no Glorioso. O técnico, que foi oficializado na quarta-feira (16), terá tempo para trabalhar o elenco e implementar as suas ideias.
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Situação no Campeonato Brasileiro

Apesar da derrota por 2 a 0 para o Mirassol, no sábado (19), no Maião, em confronto direto na parte de baixo da tabela, o Alvinegro ainda tem seis pontos de frente para o rebaixamento. Neste momento, é o 12º colocado, com 35. Quem abre a zona da degola é o Grêmio, que tem 29.

O próximo compromisso será contra o Vasco, dia 7 de outubro, às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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Os jogos que restam ao Botafogo

. Botafogo x Vasco (07/10) - 29ª rodada
. Coritiba x Botafogo (11/10) - 30ª rodada
. Botafogo x Chapecoense (a definir) - 31ª rodada
. Internacional x Botafogo (a definir) - 32ª rodada
. Remo x Botafogo (a definir) - 33ª rodada
. Botafogo x Atlético-MG (a definir) - 34ª rodada
. Corinthians x Botafogo (a definir) - 35ª rodada
. Botafogo x São Paulo (a definir) - 36ª rodada
. Botafogo x Bahia (a definir) - 37ª rodada
. Santos x Botafogo (a definir) - 38ª rodada