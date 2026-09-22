Domingos Andrade em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo
O volante só atuou em uma oportunidade, quando saiu do banco de reservas na derrota por 1 a 0 para o Vitória, no dia 16 de agosto, no Barradão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, foi acionado na etapa final e jogou por 18 minutos. Aquela foi a última partida do Alvinegro sob o comando de Franclim Carvalho, demitido logo na sequência.
Por mais espaço no Botafogo
Situação no Campeonato Brasileiro
O próximo compromisso será contra o Vasco, dia 7 de outubro, às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Os jogos que restam ao Botafogo
. Coritiba x Botafogo (11/10) - 30ª rodada
. Botafogo x Chapecoense (a definir) - 31ª rodada
. Internacional x Botafogo (a definir) - 32ª rodada
. Remo x Botafogo (a definir) - 33ª rodada
. Botafogo x Atlético-MG (a definir) - 34ª rodada
. Corinthians x Botafogo (a definir) - 35ª rodada
. Botafogo x São Paulo (a definir) - 36ª rodada
. Botafogo x Bahia (a definir) - 37ª rodada
. Santos x Botafogo (a definir) - 38ª rodada
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