John Textor ainda tenta retomar o controle da SAF do BotafogoVítor Silva/Botafogo
Textor faz apelo ao social para retomar controle do Botafogo
Empresário venceu uma ação da Justiça dos Estados Unidos para manter o poder do Alvinegro e pediu para manter o diálogo com o associativo
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Empresário estadunidense se manifestou com indignação; Ele terá de pagar R$ 50 mil ao árbitro por danos morais, mas pode entrar com recurso
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Resultados ajudam, e Botafogo terá maior tranquilidade na Data Fifa
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Textor reafirma ser dono do Botafogo e aguarda decisão da Justiça
Ex-controlador da SAF esteve em evento da Libertadores no Rio e afirmou que disputa judicial pode chegar a Brasília antes de ser concluída
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