John Textor ainda tenta retomar o controle da SAF do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

John Textor ainda tenta retomar o controle da SAF do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 21/09/2026 15:55

John Textor não desistiu da SAF do Botafogo . Após vencer uma ação na Justiça dos Estados Unidos para manter o controle do Glorioso, o empresário americano reclamou da postura da Justiça do Rio de Janeiro e fez um apelo ao clube social para retomar o controle do Glorioso. Em entrevista à "ESPN", ele pediu uma oportunidade para dialogar.

"Gostaria de manter um diálogo com o clube social e não deveria ter que ir à Justiça para provar que sou o proprietário. Quem mais é o proprietário? Está claro. Como eu disse, a briga com a Eagle acabou. Tudo o que vocês estão vendo, essas pequenas manobras e essas coisas nos tribunais, enquanto eu levo meses para conseguir uma decisão de rotina de um juiz no Rio, eles levam duas horas. Isso não está certo", disse.

Recentemente, John Textor venceu uma ação na Justiça dos Estados Unidos que tratava da disputa de propriedade do grupo de investimentos Eagle Football Holdings Bidco. Em determinação judicial, Textor foi nomeado proprietário de 90% das ações ordinárias de classe B da SAF do Glorioso, que são 90% do capital social total. Além disso, teve restabelecido seu direito de voto.

No momento, uma empresa controlada pelo associativo é dona de 51% das ações da SAF do Botafogo. Já a Eagle Football, que tem 49%, está sob administração judicial da Cork Gully. O controle da holding está suspenso desde maio, por decisão do juiz Marcelo Mondego de Carvalho Lima, da 2ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Além disso, em julho, Textor foi destituído de seu cargo no Conselho de Administração do clube.

Na última quinta-feira (17), a SAF do Botafogo convocou os acionistas da empresa para uma Assembleia Geral Extraordinária, na próxima quint (24), para deliberar sobre a proposta de aumento de capital para o pagamento de parte da folha salarial. O movimento também pode ter uma consequência na negociação do Botafogo pela chegada da GDA Luma Capital, do empresário mexicano Gabriel de Alba.