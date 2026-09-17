Empresário estadunidense, John Textor adquiriu a SAF do Botafogo em 2022Clement Mahoudeau / AFP

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João Vitor Cravo
John Textor, investidor responsável por comprar a SAF do Botafogo em 2022, conseguiu grande vitória em processo na Justiça dos Estados Unidos e pode estar de volta ao Glorioso em breve. Em comunicado oficial enviado à "ESPN", o empresário se mostrou contente, exigiu que a decisão do judiciário estadunidense fosse respeitado no Brasil e declarou: "Sou novamente dono de 90% da Botafogo SAF".
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A ação tratava da disputa de propriedade do grupo de investimentos Eagle Football Holdings Bidco, dono dos direitos do Alvinegro. Em determinação judicial publicada nesta quinta-feira (17), Textor foi nomeado proprietário de 90% das ações ordinárias de classe B da SAF do Glorioso, que são 90% do capital social total. Além disso, teve restabelecido seu direito de voto.
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"A decisão de hoje representa uma importante vitória para o Botafogo e para a proteção de nossas ambições de títulos. A disputa pela propriedade da Eagle Bidco acabou, e eu tenho o prazer de confirmar que sou novamente dono de 90% da Botafogo SAF", declarou John Textor, no comunicado.
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"Durante essa difícil transição, eu sempre fui claro sobre meu compromisso com o Botafogo e com minha responsabilidade de proteger o clube. A decisão de hoje, que eu espero que seja reconhecida e respeitada pelo Governo do Brasil e pelos muitos controladores de ações do nosso amado Botafogo, vai tornar possível que nós façamos novamente o que mais amamos: ganhar troféus", concluiu o investidor.
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Vale reforçar que o controle da SAF do clube por parte da Eagle está suspenso desde maio, por decisão do juiz Marcelo Mondego de Carvalho Lima, da 2ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Além disso, em julho, Textor foi destituído de seu cargo no Conselho de Administração do clube, depois de ter sido afastado da SAF em junho, por decisão do desembargador Luiz Eduardo Canabarro, da 14ª Câmara do Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ).