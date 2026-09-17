Empresário estadunidense, John Textor adquiriu a SAF do Botafogo em 2022 - Clement Mahoudeau / AFP

Empresário estadunidense, John Textor adquiriu a SAF do Botafogo em 2022Clement Mahoudeau / AFP

Publicado 17/09/2026 19:31

John Textor, investidor responsável por comprar a SAF do Botafogo em 2022 , conseguiu grande vitória em processo na Justiça dos Estados Unidos e pode estar de volta ao Glorioso em breve. Em comunicado oficial enviado à "ESPN", o empresário se mostrou contente, exigiu que a decisão do judiciário estadunidense fosse respeitado no Brasil e declarou: "Sou novamente dono de 90% da Botafogo SAF".

A ação tratava da disputa de propriedade do grupo de investimentos Eagle Football Holdings Bidco, dono dos direitos do Alvinegro. Em determinação judicial publicada nesta quinta-feira (17), Textor foi nomeado proprietário de 90% das ações ordinárias de classe B da SAF do Glorioso, que são 90% do capital social total. Além disso, teve restabelecido seu direito de voto.

"A decisão de hoje representa uma importante vitória para o Botafogo e para a proteção de nossas ambições de títulos. A disputa pela propriedade da Eagle Bidco acabou, e eu tenho o prazer de confirmar que sou novamente dono de 90% da Botafogo SAF", declarou John Textor, no comunicado.

"Durante essa difícil transição, eu sempre fui claro sobre meu compromisso com o Botafogo e com minha responsabilidade de proteger o clube. A decisão de hoje, que eu espero que seja reconhecida e respeitada pelo Governo do Brasil e pelos muitos controladores de ações do nosso amado Botafogo, vai tornar possível que nós façamos novamente o que mais amamos: ganhar troféus", concluiu o investidor.

