Durcesio Mello, presidente do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 24/12/2021 16:01 | Atualizado 24/12/2021 16:19

Rio - Negócio fechado. Durcesio Mello, presidente do Botafogo e John Textor, empresário dono de parte do clube inglês Crystal Palace, assinaram a venda da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Glorioso. A informação é do jornalista Fabiano Bandeira e confirmada pela reportagem.

Em contato com a reportagem, o mandatário Alvinegro afirmou que as tratativas estão encaminhadas e espera um anúncio ainda nesta sexta-feira (24). Partes estão em contato ao longo de todo o dia para alinhar valores e projetos apresentados.

"É uma negociação complicada, mas com desfecho positivo. Esperamos anunciar ainda hoje. Tem muita informação sobre outros aportes que não são verdadeiras, então estamos trabalhando com cautela. Ligações o dia todo, sempre em contato com eles", disse Durcesio Mello, a O Dia.

De acordo com informações, o investimento total na compra da SAF será de R$ 400 milhões, dez a menos do que o valor da contraproposta, mas maior em relação ao primeiro montante ofertado pelo investimento de John Textor.

A venda da SAF passará agora por aprovação no Conselho do clube, que deve convocar reunião com caráter emergencial. O Botafogo aguarda o aporte para grande investimento no futebol já para a temporada de 2022.