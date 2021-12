Presidente do Botafogo, Durcesio Mello - Vitor Silva/Botafogo

Presidente do Botafogo, Durcesio Mello Vitor Silva/Botafogo

Publicado 23/12/2021 16:32 | Atualizado 23/12/2021 16:35

Rio - O Botafogo está cada vez mais perto de se tornar SAF (Sociedade Anônima do Futebol). Depois da confirmação que o clube será vendido, o comentarista Vitor Sérgio Rodrigues deu detalhes sobre os valores da venda. No seu canal, "Charla Podcast", o jornalista afirmou que o Alvinegro será adquirido por 100 milhões de euros.

"Já que o (André) Rizek deu (a informação), posso garantir que são 100 milhões de euros (cerca de R$ 643 milhões). Tive essa informação na terça-feira, que o Botafogo ia ser vendido por esse valor, para criar a SAF. (A fonte) Não me disse a pessoa, mas o valor. “Vou te dar o OK quando puder soltar, porque se soltar hoje (terça) vai me ferrar”. É mais que o Cruzeiro, que foi R$ 400 milhões mais o passivo, quase R$ 1,3 bilhão. O Botafogo também. Está confirmado mesmo. A informação do Rizek é quente", afirmou o comentarista.