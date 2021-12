Elkeson é um dos alvos do Botafogo para 2022 - Foto: Divulgação/Shanghai SIPG

Publicado 22/12/2021 19:04 | Atualizado 22/12/2021 19:40

Rio - Em entrevista coletiva realizada na tarde desta quarta-feira (22), após o evento de renovação da concessão do Estádio Nilton Santos, o presidente do Botafogo, Durcesio Mello, foi perguntando sobre o planejamento para 2022. O nome do momento é o do atacante Elkeson, que deixou o futebol chinês e foi oferecido ao Glorioso.

Apesar do interesse mútuo na negociação, as tratativas para contratar o jogador de cidadania chinesa não são fáceis. Recebendo um dos maiores salários do futebol chinês pelo Guangzhou Evergrande, Elkeson teria de abaixar consideravelmente seus ganhos mensais para se encaixar no perfil do Botafogo.

"Fizemos uma proposta para trazer o Elkeson, mas a diferença de valores entre o que ele quer e o que oferecemos é significativa. Estamos negociando, vendo o que podemos fazer para tentar trazê-lo. Não é fácil, não vejo com tanto otimismo, mas vamos tentar a última hora trazer o Elkeson", disse Durcesio Mello, presidente do Botafogo, sobre a negociação com o centroavante.

Enquanto não tem maior poder financeiro para contratações, o Botafogo aposta no fato de Elkeson ter jogado no clube entre 2011 e 2012, e de seu filho - torcedor do Botafogo - morar no Rio de Janeiro. Anteriormente, o estafe do jogador apresentou uma contraproposta pedindo participações em marketing, venda de camisas e sócio-torcedor.