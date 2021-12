Kanu, zagueiro do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 21/12/2021 14:28

Rio - O interesse do Corinthians pelo zagueiro Kanu, do Botafogo, tem crescido. Segundo as informações do jornalista Jorge Nicola, o clube paulista vai intensificar as conversas - que já estão acontecendo há mais de um mês - com o Glorioso, para tentar a contratação do defensor de apenas 24 anos.

O Corinthians já definiu uma estratégia para tentar seduzir o jogador e o Botafogo: vai oferecer uma quantia em dinheiro, oferecer jogadores - seja por definitivo, seja por empréstimo - e pretende abater a dívida de quase R$ 2 milhões que o Alvinegro ainda tem pelas compras do lateral-esquerdo Moisés, do volante Jean e do zagueiro Yago.

Kanu é cria da base do Botafogo e esteve presente em 50 partidas pelo Alvinegro nesta temporada. Atuando pelo lado esquerdo da zaga, o defensor, de 24 anos, tem contrato até dezembro de 2022 com o clube carioca.