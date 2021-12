Ronaldo Fenômeno comprou o Cruzeiro - Divulgação

Publicado 18/12/2021 17:51

Rio - Após Ronaldo Fenômeno acertar neste sábado a compra do Cruzeiro, o CEO da XP, José Berenguer, afirmou que o Botafogo deve seguir o mesmo caminho. Em sua conta no LinkedIn , o executivo celebrou o negócio fechado pelo craque e disse que o Glorioso será o próximo clube a ser vendido.

"Não tenho dúvida que começamos hoje a transformar a história do futebol nacional. O Cruzeiro é só o primeiro. Muitas outras negociações semelhantes envolvendo os clubes brasileiros estão por vir. O Botafogo será o próximo, também assessorado pelo nosso Investment Banking", escreveu Berenguer.



A busca por investidores para o projeto S/A do Botafogo foi aprovada em 2019. No fim de outubro, o clube anunciou parceria com a XP para buscar um comprador.