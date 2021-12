Botafogo avalia contratação de Dedé, ex Vasco, e aguarda aval médico para abrir conversas - Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro

Publicado 18/12/2021 13:08

Rio - Em tratativas com o Botafogo para a próxima temporada, o zagueiro Dedé, ex-Vasco e Cruzeiro, já realizou alguns exames clínicos e viajou de férias para o México. O atleta retornará na última semana de dezembro, quando retomará o processo de avaliação para assinar com o Glorioso.

De acordo com o jornalista Thiago Franklin, Dedé passará por mais exames e por uma avaliação mais específica do departamento médico do Botafogo. Caso nenhum problema seja encontrado, o defensor deve assinar um contrato de produtividade até o fim do Campeonato Carioca.

Aos 33 anos, Dedé não entra em campo desde outubro de 2019 por um problema no joelho e está sem clube desde julho deste ano, quando rescindiu com o Cruzeiro. Nas últimas seis temporadas, foram quatro cirurgias, sendo três delas no joelho direito e uma no joelho esquerdo.

Dedé é avaliado internamente pela cúpula alvinegra como uma boa oportunidade de mercado, já que se destacou no cenário nacional chegando ao grupo da Seleção Brasileira.

Para o setor, o elenco conta com Joel Carli, Lucas Mezenga e Kanu - que vive imbróglio quanto a sua renovação e desperta o interesse de equipes da Série A. Gilvan, contratado no início do ano, foi liberado e acertou sua transferência para o CRB.