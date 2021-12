Presidente do Botafogo, Durcesio Mello - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 16/12/2021 21:12

Rio - O meio-campista Ricardinho, de 36 anos, recusou uma proposta do Vitória para disputar o Brasileiro da Série B, apesar de estar de saída do Botafogo. O jogador foi contratado no início da temporada com status de titular e líder no elenco alvinegro, mas teve pouco destaque e cumpre contrato até fim de dezembro. A informação é do portal "Futebol Bahiano".

De acordo com o portal "Torcedores.com", Ricardinho recebeu aval do treinador Enderson Moreira para rescindir o contrato com o Botafogo e ficar livre no mercado, além da diretoria do Alvinegro não ter manifestado interesse em renovar o vínculo com o veterano.

O jogador se despede do Botafogo com apenas 11 partidas disputadas como reserva, sem marcar gols e assistências pelo Alvinegro. O atleta chegou do Ceará, tendo sido ídolo do Vozão, onde disputou 338 jogos, 302 como titular, com 40 gols marcados e 52 assistências.