Kayque, volante do Botafogo, sofreu com lesões na temporadaVitor Silva/Botafogo

Publicado 15/12/2021 18:20

Mesmo com apenas sete partidas disputadas na temporada - e apenas duas na Série B -, o Botafogo optou por renovar com Kayque até junho de 2022. O volante tinha contrato até dezembro, mas a diretoria alvinegra acertou com o Nova Iguaçu a prorrogação do empréstimo por mais seis meses.



O Botafogo poderia exercer opção de compra por R$ 400 mil, mas devido aos poucos jogos por causa das lesões na temporada, optou por mais um tempo para avaliar o jovem de 21 anos. O entendimento é o de que Kayque tem potencial para mostrar e convencer a diretoria alvinegra a comprá-lo.



Desta maneira, o Campeonato Carioca será um teste para o volante. Se for bem e agradar, pode ter até mesmo seus direitos econômicos adquiridos ou renovar o empréstimo até o fim da temporada.