Enderson Moreira - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 15/12/2021 14:53

Rio - Já se preparando para temporada de 2022, o Botafogo já deu início ao seu planejamento. Começando por fora do gramado, o clube tem como prioridade a renovação de Enderson Moreira. Segundo informações do portal "ge.com", o Alvinegro quer anunciar o aumento do vínculo com o treinador ainda nesta semana.

Já para o elenco que vai trabalhar sob o comando do treinador Enderson, o clube quer se reforçar em quase todos os setores. Apenas os laterais, o qual o clube se considera bem servido, não terá mais reforços. Daniel Borges, Rafael, Carlinhos, Hugo e Jonathan Silva são as opções para os lados do campo.

Enquanto no gol Douglas Borges não tem seu futuro definido, o Botafogo tenta viabilizar as renovações de Gatito Fernández e Igo Gabriel. Mais à frente, na zaga, Dedé está sendo cotado como reforço e as negocições com o Nova Iguaçu por Lucas Mezenga tem avançado. Gilvan tem um gatilho de renovação no contrato, mas pode deixar o clube em caso de boas propostas.

Já no meio, o clube busca alguém para suprir a saída de Pedro Castro, enquanto tenta manter Barreto e Luís Oyama. O volante Breno está sendo avaliado. No ataque, Rafael Navarro está perto de deixar o clube, já Marco Antônio e Warley negociam suas permanências. Elkson é apenas um sonho no momento.