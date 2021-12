Gilvan deixa o clube após 35 partidas e dois gols anotados - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 15/12/2021 16:48

Rio - O Botafogo chegou a um acordo com o zagueiro Gilvan, que vê sua passagem pelo clube carioca se encerrando nesta quarta-feira (15). Titular por boa parte da temporada, o defensor recebeu sondagens de outros clubes e, com um novo elenco, deve perder espaço com Enderson Moreira.

De acordo com publicação do site "GE", Gilvan, que chegou do Atlético-GO, tinha uma cláusula de renovação automática com o Botafogo em caso de acesso à Série A, mas seu estafe busca um clube em que o zagueiro seja mais aproveitado. Vale lembrar que o Alvinegro tem tratativas para contratar o experiente Dedé, ex-Cruzeiro e Vasco, que passará por exames detalhados no departamento médico do Glorioso.

Gilvan foi titular em grade parte da temporada do Botafogo e formou dupla de zaga com Kanu. Com o retorno de Joel Carli, o camisa quatro virou opção no banco de reservas de Enderson Moreira mesmo ainda sendo tratado como um dos líderes do elenco campeão da Série B.

Agora livre no mercado de transferências para a próxima temporada, Gilvan já recebe sondagens de clubes do futebol brasileiro. O Guarani, que brigou por uma vaga no G4 da Série B até a última rodada, é apontado com o provável destino para o zagueiro.

O jogador deixa o Botafogo tendo participado de 35 partidas e anotado dois gols ao longo de todo o 2021.