Marcelo Benevenuto está emprestado ao Fortaleza desde o início da temporada - Bruno Oliveira / Fortaleza

Marcelo Benevenuto está emprestado ao Fortaleza desde o início da temporada Bruno Oliveira / Fortaleza

Publicado 15/12/2021 15:48

Rio - A venda de Marcelo Benevenuto ao Fortaleza por R$ 4,5 milhões está próxima de acontecer. O Botafogo, detentor de 65% dos direitos econômicos, vai ceder 55% dos direitos ao Leão. Com o dinheiro, o alvinegro pretende abater a dívida que tem com os empresários do atleta - incluso no Regime Centralizado de Execuções - e adquirir jogadores da base. As informações são do "Canal do Medeiros".

Benevenuto fez boa temporada pelo Fortaleza em 2021, ajudando o time a se classificar para a Libertadores pela primeira vez na história. O zagueiro está emprestado pelo Alvinegro até o fim desta temporada, e já havia se manifestado a favor de seguir no clube cearense. Na última terça, o presidente do Leão deu entrevista afirmando que iria adquirir o jogador.

O Botafogo já considerava a possibilidade de se desfazer do jogador. O zagueiro tinha um salário considero alto, e fez uma temporada ruim, que acabou no rebaixamento do clube. Portanto, sua saída é considerada um bom negócio.

O dinheiro da venda vai ser usado para comprar jogadores que foram bem na base durante a temporada. É o caso do goleiro Igo Gabriel, emprestado pelo CSA, o lateral-direito Marinho e o atacante Vitinho - ambos estão emprestados pelo Resende. Clube este, que o Botafogo divide os direitos econômicos de Benevenuto.