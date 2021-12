Série 'Acesso Total' contará a trajetória do Botafogo na conquista pelo retorno à Série A do Brasileirão - Divulgação/Grupo Globo

Série 'Acesso Total' contará a trajetória do Botafogo na conquista pelo retorno à Série A do BrasileirãoDivulgação/Grupo Globo

Publicado 15/12/2021 10:00

Rio - Em uma virada de chave histórica, o Botafogo conseguiu sua classificação á Série A do Brasileirão e ainda levantou o troféu de campeão da Série B. Em campanha de altos e baixos, com troca no comando e algumas incertezas, o 2021 Alvinegro está sendo registrado na série documental "Acesso Total", produzida pelo Núcleo de Documentários do Esporte da Globo em parceria com a produtora "SP2 Brazil".

Com roteiro de Gustavo Machado, e dirigida por Flavio Winter e Bento Ferraz, o conteúdo contado em oito episódios escancara algumas mudanças de comportamento do elenco do Botafogo, além de mostrar alguns líderes na campanha vitoriosa desta temporada.

Em entrevista ao Jornal O Dia, Gustavo Machado e Flavio Winter contaram um pouco dos bastidores da gravação de "Acesso Total", passando pelo período de adaptação no clube e chegando até a virada de chave após a chegada de Enderson Moreira, que liderou a arrancada rumo ao título da Série B.

"Para realizar as gravações foi bem tranquilo. Durcesio (presidente) e Freeland (diretor de futebol) abriram as portas para a nossa equipe. Bento ficou à frente das gravações, por conta de conhecer melhor o Botafogo e os que lá estão. Na medida em que fomos ganhando confiança, fomos ampliando nossa presença. Cada um de nós", disse o diretor Flavio Winter.

Muito se fala na timidez de alguns jogadores diante das câmeras. No Botafogo, ao que parece, tudo dependia do ambiente do clube. No início da temporada, com a equipe em crise por conta dos resultados sob o comando de Marcelo Chamusca, muitos atletas se mostravam contidos. Com a chegada de Enderson Moreira, a coisa clareou no Estádio Nilton Santos, mostrando algumas peças importantes no 2021 do Glorioso.

"A gente via com mais timidez que o normal no início das gravações. O clima no vestiário era um pouco mais tenso, claro, por conta de questões internas. Com a chegada do Enderson, o vestiário ficou mais tranquilo e os jogadores mais leves para participar do conteúdo", disse Gustavo Machado, que completou destacando o comportamento de alguns atletas:

"Os jogadores sempre tiveram muita vontade em gravar conosco. Com a mudança de clima, algumas peças importantes foram aparecendo. Kanu e Diego foram os principais líderes muito por conta da identificação com o Botafogo. Joel Carli, apesar de líder, sempre foi um dos mais contidos, tímidos. E tem outros que transparecem mais leves, soltos. Como é o caso do Chay, que é um dos mais brincalhões do grupo", finalizou.

A Série B começou de verdade para o Botafogo a partir da chegada de Enderson Moreira. Com o time se arrastando e vendo o Z4 de perto, estava na hora da famosa "injeção de ânimo" para buscar a arrancada rumo a Série A. A mudança de comportamento dos jogadores após a chegada do novo técnico foi instantânea.

"Respeitando o perfil dos dois treinadores, pareceu que o Chamusca sentiu mais a pressão do clube onde estava. O Enderson, quando chega, botou a bola no chão. Aumentou a confiança do grupo, apostou no individual de cada jogador, mudou questões táticas e valorizou ainda mais jogadores como Joel Carli, Luís Oyama e Chay. Tem um estilo mais professor, mais didático. Parece que o emocional dele deu mais segurança aos jogadores", disse Gustavo.

A série "Acesso Total" está sendo exibida pelo sportv e pelo Globoplay, e terá seu oitavo e último episódio transmitido na próxima terça-feira (21). Ao todo, são quatro horas de conteúdo editado e disponibilizado após mais de mil horas de gravação dos bastidores do Botafogo na campanha da Série B deste ano.