Cogitado pelo Botafogo, meia demonstra interesse em renovar com clube da Série A - Vitor Silva/Botafogo

Cogitado pelo Botafogo, meia demonstra interesse em renovar com clube da Série A Vitor Silva/Botafogo

Publicado 15/12/2021 21:36

Rio - O meio-campista Matheus Vargas, do Fortaleza, manifestou desejo de estender o contrato com o Leão do Pici. O jogador foi sondado pelo Botafogo que, além disso, abriu conversas para contratar o atleta de 25 anos. A informação é do repórter Thiago Veras, da Rádio Tupi.

No entanto, a negociação com o meio-campista esfriou e o jogador demonstrou interesse em renovar com o Fortaleza. O atleta chegou a trabalhar com o treinador Enderson Moreira no clube nordestino, mas a tendência é de que não ocorra o reencontro no Botafogo.

Com a camisa do Fortaleza, Matheus Vargas foi um dos destaques e disputou 53 partidas na temporada, com um gol marcado e três assistências. Sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, o Leão do Pici alcançou o quarto lugar do Brasileirão e arrancou uma vaga na fase de grupos da Libertadores em 2022.