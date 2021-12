Luto - Reprodução

Luto Reprodução

Publicado 16/12/2021 13:09

Bruno Sá, ex-zagueiro do Botafogo Reprodução Rio - O ex-jogador do Botafogo Bruno dos Santos Sá, de 41 anos, morreu nesta quinta-feira após passar mal em um quarto de hotel, no Centro do Rio. Policiais da 5ª DP ( Mem de Sá) foram acionados e estiveram no local.

As autoridades abriram um inquérito para apurar se o jogador teve ou não morte natural. De acordo com informações, Bruno estava acompanhado de uma pessoa e consumiu uma cerveja no quarto do hotel. Os policiais encontraram apenas um comprimido de vitaminas, mas um exame toxicológico será realizado para saber se a causa da morte foi algum remédio ou estimulante.

Revelado pelo Botafogo, Bruno era zagueiro e também defendeu América (RJ), Lajeadense (RS), Guarani V. Aires (RS), Aimoré (RS) e Ceres (RJ). No último sábado, ele esteve no Estádio Nilton Santos para o jogo beneficente entre os times de Túlio Maravilha e Loco Abreu.