Presidente Durcesio Mello - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 16/12/2021 17:26

Rio - O volante Matheus Frizzo vai disputar o Brasileiro da Série B pelo Grêmio. O jogador atuou no Botafogo por empréstimo e decidiu não renovar após receber uma solicitação para retornar ao clube gaúcho a fim de ser utilizado na próxima temporada. A informação é da "Rádio Tupi".

Após dois empréstimos, o primeiro no Vitória e o segundo no Botafogo, o meio-campista tem o desejo de retornar ao Grêmio para se firmar na equipe gaúcha. O atleta disputou 32 partidas pelo Botafogo, sendo 19 jogos pelo Brasileiro da Série B, 12 no Campeonato Carioca e dois pela Copa do Brasil.

Além disso, o atleta é velho conhecido do treinador Vagner Mancini, com quem trabalhou em 2020 no Atlético-GO. Com a camisa do Alvinegro, volante marcou destaque pela assistência para o gol de Rafael Navarro contra o Operário-PR, que classificou o Botafogo no acesso à elite do futebol brasileiro.