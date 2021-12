Botafogo elabora proposta para comprar destaque da temporada e adota otimismo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 16/12/2021 18:01

O que antes era apenas um interesse virou algo concreto. O Botafogo formalizou uma proposta para comprar Luís Oyama, que atuou por empréstimo no clube em 2021, junto ao Mirassol nos últimos dias. O clube tem interesse em permanecer com o jogador.

Inicialmente, a ideia era tentar renovar o empréstimo por mais um ano, tentando alegar que Oyama iria se valorizar ainda mais atuando na Série A. O Mirassol, contudo, foi irredutível: apenas negociará o jogador se for algo de forma definitiva.



A diretoria do Botafogo, então, o fez: a proposta é para adquirir 40% dos direitos econômicos do meio-campista. O valor seria parcelado e pago em 12 vezes, uma durante cada mês de 2022. O clube paulista analisa os números do Alvinegro e deve fazer uma contraproposta em breve.



A intenção de Oyama é permanecer no Botafogo, como a própria família do jogador já afirmou. O Glorioso tem uma preferência pela compra do atleta, via contrato, até o dia 31 de dezembro - data final que ele está, teoricamente, emprestado ao clube.



Mesmo sem grande poderio financeiro, o Botafogo entende que Luís Oyama é um investimento que tem tudo para dar certo, já que ele provou que mostrou boas atuações em 2021 e caiu no gosto do treinador Enderson Moreira.