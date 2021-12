Gatito Fernández tem contrato até o fim de 2021 - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 18/12/2021 10:32

Rio - Em mais uma novela envolvendo atletas do Botafogo, chegou a vez da negociação por renovação contratual do goleiro Gatito Fernández virar destaque. Em longo imbróglio por conta de valores, o paraguaio pretende receber um aumento salarial na casa dos 40%, coisa que a diretoria alvinegra não pretende incluir num possível novo vínculo. A informação é do jornalista Thiago Franklin.

Atuando pelo Botafogo desde 2017, Gatito Fernández já é um dos maiores salários do atual elenco, recebendo acima dos R$ 200 mil mensais e tendo direito de imagem - o que é raro no plantel do clube. Com a nova negociação, a cúpula do Glorioso reprovou o pedido de aumento, arrastando a negociação;

Um aumento salarial na casa dos 40% não é bem visto em General Severiano, já que Gatito Fernández não entra em campo desde setembro de 2020, em partida pela quarta fase da Copa do Brasil daquele ano, contra o Vasco.

A princípio, atleta e estafe buscavam a valorização por parte do Botafogo, que teve com pedida inicial uma quantia bem abaixo da que Gatito recebe em seu contrato vigente, que termina no próximo dia 31 de dezembro. Por ora, as negociações travam e o Alvinegro segue sem a garantia de que contará com seu goleiro titular para o início de 2022.