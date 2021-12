Diretor de futebol do Botafogo, Eduardo Freeland. - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 17/12/2021 21:48

Rio - O atacante João Victor, de 19 anos, acertou com o Botafogo até o fim de 2022 para atuar na equipe sub-20. Nesta temporada, o jogador disputou a Série D do Campeonato Brasileiro pelo Bangu e marcou seis gols. A informação é do jornalista Matheus Mandy.

Com a camisa do sub-20 do Bangu, o atacante disputou oito partidas e marcou três gols. Porém, o Botafogo não conseguiu fechar o contrato durante o prazo para o jogador disputar a Copa São Paulo, em janeiro.

Por outro lado, o atacante João Victor estará à disposição para atuar pelo sub-20 do Botafogo no Campeonato Carioca e Campeonato Brasileiro da categoria de base. O contrato do jogador será em definitivo e por uma temporada.