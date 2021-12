Elkeson - Reprodução

Publicado 17/12/2021 13:02

Rio - A negociação do Botafogo na tentativa de repatriar Elkeson continua. De acordo com informações do "LANCE", a oferta alvinegra não agradou muito o jogador por conta dos valores. No entanto, o atacante enviou uma contraproposta que envolve participação em ações de marketing, como venda de camisas e plano de sócio-torcedor, por exemplo.

Sem condições financeiras para um grande investimento, o Botafogo aposta na identificação de Elkeson, que atuou pelo clube entre 2011 e 2012, para contratá-lo. O presidente Durcesio Mello entrou nas conversas e tentar viabilizar o acordo com o jogador, que estava no Guangzhou Evergrande, da China.



Além do Glorioso, o Fluminense também tem interesse no atacante. De acordo com informações do jornalista Matheus Mandy, a oferta do Tricolor teria sido muito vantajosa pelo atacante. Além dos clubes do Rio, o Palmeiras seria outro clube interessado em Elkeson.

Revelado pelo Vitória, Elkeson se destacou no Botafogo nas temporadas de 2011 e 2012. No ano seguinte, ele se transferiu para o Guangzhou Evergrande, da China. O brasileiro chegou a atuar pelo Shanghai SIPG, mas voltou ao Guangzhou. Na última temporada, Elkeson atuou em 13 jogos e fez 11 gols.