Sem agradar no Botafogo, Rafael Forster virou titular do Juventude em 2021Fernando Alves/Juventude

Publicado 17/12/2021 17:36

Fora dos planos do Botafogo, Rafael Forster não renovou seu contrato e acertou com o Juventude para 2022. O zagueiro já estava no clube gaúcho desde março de 2021, quando foi emprestado pelo Glorioso.

Contratado em julho de 2020 por indicação de Paulo Autuori, após passagem pelo Ludogorets, da Bulgária, Forster não conseguiu desempenhar bom futebol no Botafogo. Com o rebaixamento à Série B de 2021, o zagueiro, que disputou apenas 26 jogos, não ficou nos planos e acabou negociado por empréstimo até o fim de seu contrato, em dezembro.



Em nota, o Juventude confirmou a renovação e exaltou o desempenho do zagueiro que "logo se tornou titular e um dos líderes da equipe que conquistou a permanência na Série A".



Além de Forster, o Juventude também renovou com Jadson, ex-Botafogo e Fluminense.