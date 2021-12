Botafogo pode ficar mais 10 anos com o Nilton Santos - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 17/12/2021 18:59

O Botafogo está perto de garantir um importante contrato fora de campo. Faltam detalhes para o clube e a Prefeitura do Rio de Janeiro renovarem a concessão do Nilton Santos por mais dez anos, deixando a "guarda" da arena com o Alvinegro até 2041 - o atual vínculo vai até 2031.

A expectativa é de que a assinatura seja feita antes mesmo do Natal. As conversas estão adiantadas e a Prefeitura, inclusive, tem realizado reuniões com a diretoria do Botafogo com o intuito de melhorar e valorizar o entorno do estádio.



A prorrogação da concessão era um dos desejos do CEO Jorge Braga na busca por naming rights. O próprio executivo havia explicado que um maior tempo hábil de contrato era importante para um investidor ter o retorno do dinheiro colocado no projeto.



Os dirigentes do Alvinegro esperam se encontrar com Eduardo Paes para assinar o contrato da nova concessão. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro está resolvendo as pendências de fim de ano.