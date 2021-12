Estádio Nilton Santos - Vitor Silva/SSPress/Botafogo

Rio - Após entrar em acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro pela renovação do contrato de concessão do Estádio Nilton Santos, prorrogando o vínculo por mais 20 anos, indo agora até 2051, o Botafogo pode anunciar nos próximos dias sua nova parceira de gestão do estádio.

De acordo com a Super Rádio Tupi, a WTorre, renomada empresa de engenharia que administra o Allianz Parque, estádio do Palmeiras, pode ser anunciada em breve como a nova parceira do Glorioso na gestão do Nilton Santos.

O grande objetivo é tornar a casa alvinegra um espaço mais rentável e transformá-la em uma arena multiuso, levando áreas de entretenimento, lazer e auxílio social para o Estádio Nilton Santos.

Em paralelo a esta ação está a busca pelos naming rights, que se trata na negociação em que uma empresa detém o nome do estádio em troca de aporte financeiro repassado ao clube.

O evento de assinatura da nova concessão do Estádio Nilton Santos acontecerá na próxima quarta-feira (22), no próprio local, em cerimônia que contará com membros da diretoria do Botafogo e autoridades municipais, como o Prefeito Eduardo Paes e o secretário Pedro Paulo.