Estádio Nilton Santos, a casa do Botafogo - Reprodução

Estádio Nilton Santos, a casa do BotafogoReprodução

Publicado 20/12/2021 14:42

Rio - Presente de Natal. O Botafogo assinará a extensão do contrato de concessão do Estádio Nilton Santos junto à Prefeitura do Rio de Janeiro por mais 20 anos, sendo responsável pelo local até 2051.

O atual contrato teria encerramento em 2031, o que impedia a gestão do Botafogo em conseguir parcerias para tornar ainda mais rentável o Estádio Nilton Santos. Com a prorrogação da concessão, o clube parte agora em busca da venda dos naming rights, que é o aporte financeiro de uma empresa em troca do nome do espaço.

Ainda pensando em um novo modelo de gestão do Estádio Nilton Santos, a WTorre, empresa que gerencia o Allianz Parque, do Palmeiras, surge como provável parceira na administração da casa alvinegra. A ideia inicial é transformar o "Niltão" em uma área de lazer, entretenimento e auxílio social para a região.

De acordo com a Rádio Band News FM, a ampliação do contrato ainda tem a opção de renovação por mais 20 anos, ou seja, deixando o Nilton Santos nas mãos do Botafogo até 2071.

A cerimônia que oficializará a assinatura da renovação da concessão será realizada na próxima quarta-feira (22), no Estádio Nilton Santos, e reunirá membros do clube com autoridades municipais, como o prefeito Eduardo Paes e o secretário municipal Pedro Paulo.