Barreto - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 18/12/2021 18:26 | Atualizado 18/12/2021 18:28

A expectativa de contar com Barreto na temporada de 2022 está em pauta no Botafogo. De acordo com o "Canal do TF", a diretoria do Alvinegro vem negociando com o Criciúma para garantir a prorrogação do empréstimo do volante que se destacou na campanha do título da Série B.

O vínculo de empréstimo de Barreto com a equipe alvinegra dura até o dia 31 de dezembro e exige um desafio à cúpula do clube carioca. O contrato prevê que, caso queira continuar a contar com o volante, o Botafogo desembolse o valor de R$ 1,5 milhão.

Contudo, o Alvinegro não consegue arcar com esta quantia no momento. Diante deste panorama, o Botafogo negocia a prorrogação do empréstimo.

A negociação abrange uma compensação financeira e uma possível valorização, uma vez que a equipe botafoguense disputará a Série A em 2022.