CEO do Botafogo, Jorge Braga - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 19/12/2021 10:36

Rio - Campeão da Série B após uma temporada difícil e memorável, o Botafogo passa por dificuldades financeiras para entrar de vez no mercado de transferências para montar seu elenco visando a Série A do próximo ano.

Trabalhando com a previsão de um orçamento um pouco mais modesto nos primeiros meses de 2022, a temporada vitoriosa pode fazer com que o clube da estrela solitária mude de planos e busque um investimento maior para reforçar o seu elenco e se reapresentar, no dia 3 de janeiro, com caras novas no Estádio Nilton Santos.

Em entrevista ao programa "Grande Círculo", do sportv, o CEO Jorge Braga revelou conversas internas sobre a vontade de mudar essa previsão e conseguir tornar seu elenco mais competitivo ainda mesmo no começo da próxima temporada.

"Em outubro fizemos uma reunião eu, Durcesio, Freeland, Enderson… Nossa alternativa na Série A era combinar: faz o que é possível para jogar um Carioca razoável e investe pesado para o Brasileiro. Isso foi o combinado em outubro. Agora o mundo mudou: ganhamos o campeonato, a pressão é maior. É muito da questão da inteligência, de fazer o dinheiro render mais. Esse campeonato me ensinou que nem sempre a maior folha te dá o maior resultado", disse o gestor do Botafogo.

Jorge Braga é um grande praticante do "menos é mais", buscando o melhor resultado esportivo possível, gastando o mínimo que puder para equilibrar as contas.

"Tivemos um ano muito difícil, de muito sucesso, mas muito difícil do ponto de vista da gestão. Cheguei em março e o volume de endividamento versus receita da Série B assusta um desavisado. Primeiro ano nosso planejamento era sobreviver: parar o sangramento do caixa, organizar receitas e despesas e voltar para a Série A. Para os próximos, o objetivo é estruturar as dívidas. Só de dívidas, é qualquer coisa entre R$ 40 milhões e R$ 45 milhões que pagamos por ano. E o passo seguinte é conseguir um investidor, esse é o nosso plano de médio e curto prazo", concluiu.

Ainda tímido no mercado, o Botafogo tem conversas para contratar o zagueiro Dedé, ex-Vasco da Gama e Cruzeiro, e o atacante Elkeson, que estava no Guangzhou Evergrande, da China.