Durcesio Mello, presidente do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 20/12/2021 16:28

Rio - Enquanto vive a expectativa pelo anúncio do novo investidor no futebol profissional, o Botafogo oficializou uma parceria para as categorias de base. O clube firmou acordo com a empresa japonesa Dreamstock com o objetivo de ampliar o processo de captação de atletas através da DSFootball, plataforma de negociações do futebol mundial, que possui mais de 310 mil jovens jogadores cadastrados e 250 clubes parceiros pelo mundo todo.

"Uma das prioridades da gestão é um olhar especial para a base. É mais uma frente importante que estamos abrindo para otimizar o processo de captação de novos talentos. Nossa equipe terá à disposição uma plataforma que é referência mundial", comentou o Presidente Durcesio Mello.

Marcelo Matsunaga, CEO da Dreamstock, destacou a importância da parceria.



"Vamos unir duas paixões, futebol e tecnologia para ajudar o Botafogo na captação de atletas para a base e nas negociações internacionais", afirmou.