Jorge Braga, Durcesio Mello, Enderson Moreira e Freeland do Botafogo durante apresentacao no Estadio Nilton SantosVitor Silva / Botafogo

Publicado 22/12/2021 16:50

Rio - Com a temporada 2022 cada vez mais próxima, os torcedores do Botafogo começam a sentir apreensivo dado a falta de contratações do time. Ainda sem novos reforços, ou renovações com os destaques da Série B - algo que foi pedido pelo treinador Enderson Moreira - o presidente do clube, Durcesio Mello, garantiu a permanência do técnico e deu mais detalhes sobre o planejamento do clube.

"Com relação ao Enderson, ele vai ficar no Botafogo. E ele está certíssimo quando fala que o Estadual não baliza nada, mas demite muito técnico. É uma das preocupações dele e vamos viabilizar que as contratações sejam ainda para o Carioca e talvez com uma ou duas depois para a Série A. O Enderson fica sim, é questão de honra para mim", afirmou o mandatário em entrevista ao "Seleção Sportv".

Segundo Durcesio, para o Glorioso conseguir se reforçar é preciso que o clube consiga antecipar receitas para tentar montar o elenco até abril. A mudança feita pela CBF nas janelas de transferências acabou atrapalhando o Alvinegro.

"Seria o ideal (contratar em junho, com as cotas de TV da Série A) em termos econômicos, mas não será possível, porque a CBF mudou a janela: a primeira vai até abril e a segunda até agosto. Então, se eu não contratar algum jogador para a Série A até abril, ele só poderia estrear em setembro, e já poderíamos estar numa situação muito ruim na tabela. Tenho que começar esse elenco a partir de agora até abril, isso sem dinheiro. Estamos tentando viabilizar recursos para permitir contratações antes do que era o nosso planejamento inicial", concluiu o presidente.