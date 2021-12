Gatito Fernández - Vitor Silva / Botafogo

Gatito Fernández Vitor Silva / Botafogo

Publicado 22/12/2021 19:33 | Atualizado 22/12/2021 19:38

Rio - O Botafogo anunciou na noite desta quarta-feira (22) a renovação do goleiro paraguaio Gatito Fernández, grande ídolo e referência do atual elenco. Sem jogar desde setembro de 2020, o arqueiro vivia imbróglio pela extensão do seu contrato com o Alvinegro.

Gatito e Botafogo viviam grande novela nas últimas semanas. Buscando valorização do clube, o paraguaio admitiu sondagens de outras equipes, enquanto o Alvinegro tentava chegar a um denominador comum na questão salarial com o ídolo.

Sem a certeza da permanência, a diretoria do clube de General Severiano chegou a abrir conversas com o goleiro Renan, revelado pelo clube no início da década passada e que atuava pelo Ludogorets, da Bulgária.

O PAREDÃO FICA!



Gatito Fernández renova com o Botafogo por mais uma temporada!

Identificado com o Fogão, o goleiro seguirá defendendo o Mais Tradicional! pic.twitter.com/aQXRLBzEOG — Botafogo F.R. (@Botafogo) December 22, 2021