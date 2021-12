Presidente do Botafogo, Durcesio Mello - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 23/12/2021 14:34 | Atualizado 23/12/2021 15:57

Rio - Após o Cruzeiro ter sido comprado por Ronaldo Fenômeno, mais um clube grande do futebol brasileiro pode ter sido adquirido por um grupo empresaria. De acordo com o apresentador do Grupo Globo, André Rizek, o Glorioso já fechou negócio para se transformar em um clube-empresa.

"Minha fonte me mandou aqui: vendeu. Mas eu não tenho mais detalhes. É a XP que está intermediando isso, assim como fez com o Cruzeiro, mas não consegui mais detalhes", afirmou durante o programa Seleção SporTV.

Rizek ainda afirmou que o valor da venda é superior ao do Cruzeiro. O bicampeão da Libertadores foi vendido por 400 milhões para o ex-jogador da seleção brasileira.

"O valor é superior ao do Cruzeiro, o Botafogo não irá revelar o parceiro. O Botafogo está vendendo 90% por valor superior ao pago ao Cruzeiro", ressaltou.

De volta à Série A em 2022, o Botafogo vem tendo dificuldades para contratar reforços de peso para a próxima temporada. O clube planeja ser adquirido nesta temporada, mas a data de quando os investimentos realmente chegarão ao Glorioso ainda é desconhecida.