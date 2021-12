Botafogo avalia contratação de Dedé, ex Vasco, e aguarda aval médico para abrir conversas - Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro

Publicado 23/12/2021 13:47

Rio - A negociação envolvendo a contratação do zagueiro Dedé pelo Botafogo deu uma regredida. De acordo com informações do jornalista Matheus Medeiros, o Glorioso não se sente confortável em relação à condição física do zagueiro. Com isso, atualmente as chances de contratação ficaram remotas.

Ex-jogador do Botafogo e do Vasco, Dedé retornou na última quarta ao Rio após curtir férias em Cancún, no México, e chegou a realizar uma bateria inicial de exames sob a supervisão dos médicos do Botafogo. A intenção inicial era de que, não havendo nenhum problema, Dedé assinasse um contrato de produtividade, até o fim do Campeonato Carioca, com vencimentos bem modestos.



Dedé não atua desde outubro de 2019 por conta de dores no joelho direito e está sem clube desde julho de 2021, quando rescindiu com o Cruzeiro. Desde 2014, o zagueiro passou por quatro cirurgias. O atleta, de 33 anos, e viveu grandes momentos na Raposa e também no Vasco.