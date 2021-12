Estádio Nilton Santos, a casa do Botafogo - Reprodução

Publicado 24/12/2021 14:28

Rio - O empresário norte-americano John Textor é o investidor que negocia a compra da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Botafogo. Interessado em montar um portfólio de clubes pelo mundo, no mês de agosto, comprou 18% das ações do Crystal Palace, clube de Londres, na Inglaterra, que disputa a Premier League. A informação é do "GE".

Nos últimos meses, Textor também vem tentando comprar 25% da SAD (Sociedade Anônima de Desportos) do Benfica, de Portugal. Em paralelo a negociação com o Botafogo, o empresário também está perto de adquirir percentual do RWD Molenbeek, da segunda divisão da Bélgica.

Durante o programa "Seleção sportv", o apresentador André Rizek destrinchou os interesses do Botafogo nessa negociação que, por sua vez, apresentou contraproposta no valor de R$ 410 milhões, dez a mais em relação ao valor da transação que envolveu o Cruzeiro no último fim de semana.

A proposta de compra de John Textor chegou à XP Investimentos, empresa contratada pelo Botafogo para capitanear investidores, no início desta semana. A proposta inicial girava no valor de R$ 350 milhões, mas o reajuste pedido pela diretoria alvinegra não será um empecilho para o desfecho positivo da negociação.