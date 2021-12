CEO do Botafogo, Jorge Braga está cuidando da venda de ações da SAF - Vítor Silva/Botafogo

CEO do Botafogo, Jorge Braga está cuidando da venda de ações da SAFVítor Silva/Botafogo

Publicado 24/12/2021 11:47 | Atualizado 24/12/2021 11:48

Com a primeira proposta de um investidor para comprar ações de sua SAF (Sociedade Anônima do Futebol), o Botafogo avalia o cenário e pretende fazer uma contraproposta, segundo o site 'GE'. Segundo a XP Investimentos, representante do clube na negociação, o interessado tem experiência no futebol e credibilidade.

O presidente do clube, Durcesio Mello, e ao CEO, Jorge Braga, encabeçam a negociação e, em muito breve, o investidor pode fazer uma proposta vinculante, último passo para a assinatura do contrato.



Entre os pontos abordados na negociação está a porcentagem da SAF que será adiquirida e como será feito o investimento para o pagamento de dívidas, além de definição do projeto esportivo. Há uma preocupação de que o clube não se torne apenas um formador de talentos para o investidor levá-los a outros clubes que comanda na Europa.