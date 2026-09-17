Tite é o novo técnico do BotafogoVitor Silva / Botafogo
Botafogo muda perfil de técnicos e aposta na experiência de Tite
Após dar chance para treinadores mais jovens, Alvinegro decide contratar um nome com mais experiência para salvar a temporada
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Bellão festeja triunfo 'de 7 pontos' e avalia vinda de Tite ao Botafogo
Agora parte da comissão técnica permanente, técnico vibrou com a vitória desta quarta-feira (16), sobre o Grêmio, por 3 a 2
Danilo celebra doblete e fim do jejum de gols após vitória do Botafogo
Volante balançou as redes duas vezes no triunfo por 3 a 2 sobre o Imortal, nesta quarta-feira (16), pela 21ª rodada do Brasileirão
Botafogo bate Grêmio no sufoco e quebra seca de vitórias no Brasileiro
Com presença de Tite no Nilton Santos, o Glorioso venceu por 3 a 2, com gols de Danilo e Montoro, em jogo atrasado da 21ª rodada
Tite se torna o décimo treinador do Botafogo na era SAF
Treinador chega para o lugar de Franclim Carvalho, demitido em agosto, e assinou contrato com o Alvinegro até o fim de 2028
Torcedores do Botafogo se animam com conexão de Alex Telles com Tite
Lateral-esquerdo foi treinado durante três anos pelo técnico na Seleção, sendo inclusive convocado a Copa do Mundo em 2022
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