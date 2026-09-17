Tite é o novo técnico do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Tite é o novo técnico do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 17/09/2026 07:00 | Atualizado 17/09/2026 07:51

Após quase um mês, o Botafogo decidiu mudar os planos para a reta final da temporada e acertou a contratação de um novo técnico. Para dar fim ao momento ruim e tentar recolocar o time em ordem, a diretoria alvinegra mudou o perfil e apostou na experiência de Tite . O treinador, de 65 anos, estava livre desde março e assinou contrato até o fim de 2028.

Tite será o décimo treinador do Botafogo desde 2022, quando iniciou a era SAF. Após a saída de Artur Jorge em janeiro de 2025, o Alvinegro teve quatro técnicos, sendo que dois deles tinham menos de 40 anos: Davide Ancelotti (36 anos) e Franclim Carvalho (39 anos). Ambos, inclusive, tiveram a primeira experiência como treinador.

Além deles, o Botafogo ainda foi comandado por Martin Anselmi (41 anos) e Renato Paiva (56 anos). Este último, aliás, foi escolhido para substituir Artur Jorge e ficou marcado pela vitória sobre o PSG, da França, na Copa do Mundo de Clubes de 2025, mas foi demitido pouco depois. Desde então, o Alvinegro decidiu apostar em nomes jovens.

Sem sucesso com aposta em nomes mais jovens e com o risco de rebaixamento crescendo no Brasileirão, o Botafogo decidiu mudar o perfil e apostar novamente na experiência. Desejo antigo da diretoria, Tite voltou para o radar e as partes avançaram pelo acerto até o fim de 2028. O principal objetivo é se afastar da zona de rebaixamento e se reaproximar da disputa por vaga na Libertadores.

O grande momento da carreira de Tite aconteceu nas temporadas de 2011 e 2012, quando comandando o Corinthians, ele conquistou o Brasileiro, a Libertadores e o Mundial de Clubes. Depois, o técnico voltou ao Timão em 2015, sendo campeão nacional novamente. O trabalho no clube paulista fez Tite chegar à seleção brasileira.

O técnico dirigiu a equipe pentacampeã nas Copas de 2018 e 2022. Apesar de um excelente retrospecto nas Eliminatórias, Tite só conseguiu um título: a Copa América de 2019. Nos Mundiais, o ele levou a Seleção para as quartas de finais, em duas oportunidades, sendo eliminado por Bélgica e Croácia.