Alex Telles é um dos principais jogadores do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Alex Telles é um dos principais jogadores do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 16/09/2026 17:00

O Botafogo anunciou nesta quarta-feira (16) a contratação do técnico Tite . Após a confirmar a chegada do novo treinador, torcedores alvinegros resgataram declarações antigas do lateral-esquerdo Alex Telles exaltando o comandante e mostraram otimismo com a parceria.

O camisa 13 do Glorioso foi treinado pelo técnico na Seleção, de 2019 a 2022. Nesse meio tempo, o jogador foi convocado para a Copa do Mundo de 2022, tendo participado de dois jogos, ainda na fase de grupos, na vitória contra a Suíça e na derrota contra Camarões.

Em dezembro de 2025, Alex Telles foi no programa do Lucas Tylty e foi perguntado quem tinha sido o melhor treinador que já trabalhou.



O capitão do Botafogo foi certeiro: Tite e Artur Jorge.



| @lucas_tylty pic.twitter.com/JF5eMUuAN3 — Informa Fogo (@informafogo) September 16, 2026

Em participação no programa do canal do influenciador Lucas Tylty, Alex Telles declarou que Tite foi o melhor treinador que já teve: "Tite e Arthur Jorge são muito bons para gerir grupo, campo não precisa nem falar, mas para gerir grupo ele é o melhor que eu tive sim", disse o jogador.

Mesmo com a declaração, uma parcela da torcida botafoguense não considera que a contratação tenha sido um acerto da diretoria e seguem receosos com treinador. Após encerrar a trajetória de seis anos no comando da Seleção, Tite teve passagens frustrantes por Flamengo e Cruzeiro.

"Isso aí deve ser pela convocação para a Copa de 2022. Desde que saiu da seleção não conseguiu se firmar em nenhum clube, e inclusive estava na zona de rebaixamento com o time que agora está em sexto lugar (Cruzeiro)", afirmou um internauta por meio do "X", atrelando os elogios a uma relação pessoal.

Histórico do Tite



Tite estava no Cruzeiro no começo de 2026, mas foi demitido com apenas três meses de trabalho após empatar em 3 a 3 com Vasco pelo Brasileirão, na sexta rodada. Na passagem curta, o comandante teve 17 jogos, oito vitórias, dois empates e sete derrotas, além de ter conquistado o Campeonato Mineiro.

O treinador gaúcho é muito reconhecido pelo seu trabalho à frente do Corinthians, onde conquistou um Mundial de Clubes (2012), uma Libertadores (2012), dois Brasileiros (2011 e 2015), uma Recopa Sul-Americana (2013) e um Campeonato Paulista (2013).

Além disso, Tite teve um período na seleção brasileira, que apesar dos mais de 80% aproveitamento em 81 jogos, conquistou apenas uma Copa América (2019). Na Copa do Mundo foi eliminado duas vezes nas quartas de final, para Bélgica em 2018 e para a Croácia em 2022.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza