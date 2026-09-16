Bastos é o novo reforço do Fortaleza - Divulgação / Fortaleza

Bastos é o novo reforço do FortalezaDivulgação / Fortaleza

Publicado 16/09/2026 16:01





"Estou feliz de estar aqui, é uma responsabilidade enorme. O Fortaleza é um clube muito grande, conheço a história do clube e estou satisfeito. Espero ser um componente para ajudar o Fortaleza até o objetivo final, que é o acesso", disse Bastos.



"Sou um atleta que gosta de competir o tempo todo, procuro sempre ajudar os colegas e tento dar sempre o meu melhor. Até o momento, a recepção foi muito boa. Aqui é um ambiente muito familiar", completou. Fortaleza oficializou nesta quarta-feira (16) a contratação de Bastos, que teve passagem pelo Botafogo . O zagueiro angolano, de 35 anos, chega ao clube cearense sem custos após rescindir contrato com o Glorioso e terá vínculo ativo até o fim de 2026."Estou feliz de estar aqui, é uma responsabilidade enorme. O Fortaleza é um clube muito grande, conheço a história do clube e estou satisfeito. Espero ser um componente para ajudar o Fortaleza até o objetivo final, que é o acesso", disse Bastos."Sou um atleta que gosta de competir o tempo todo, procuro sempre ajudar os colegas e tento dar sempre o meu melhor. Até o momento, a recepção foi muito boa. Aqui é um ambiente muito familiar", completou.





A nova contratação da equipe foi oficializada no Boletim Informativo Diário (BID) e já pode estrear pela equipe. A tendência é que o zagueiro esteja disponível para as próximas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. No momento, o clube cearense está na quarta colocação, com 48 pontos.



Bastos é o oitavo reforço do Fortaleza nesta temporada. Anteriormente, o Laion já anunciou Pedro Henrique, Neris, Kaio Henrique, Nathan Fogaça, Jaílson, Chico da Costa e Cantillo. Leia mais: Botafogo acerta a contratação de Tite A nova contratação da equipe foi oficializada no Boletim Informativo Diário (BID) e já pode estrear pela equipe. A tendência é que o zagueiro esteja disponível para as próximas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. No momento, o clube cearense está na quarta colocação, com 48 pontos.Bastos é o oitavo reforço do Fortaleza nesta temporada. Anteriormente, o Laion já anunciou Pedro Henrique, Neris, Kaio Henrique, Nathan Fogaça, Jaílson, Chico da Costa e Cantillo.

Relembre passagem de Bastos no Botafogo

Bastos chegou ao Botafogo em agosto de 2023 e fez parte da campanha histórica que culminou nas conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, em 2024. À época, o angolano formou uma das principais duplas de zaga do país ao lado de Alexander Barboza. Ao todo, disputou 77 jogos pelo clube e fez quatro gols.



O zagueiro sofreu com lesões nos últimos meses. Em 2025, teve um problema no joelho que o deixou afastado dos gramados por quase um ano. O retorno aconteceu nesta temporada, no clássico com o Fluminense, pelo Campeonato Carioca, em fevereiro. Na ocasião, Bastos atuou durante os 90 minutos.



No entanto, em julho deste ano, o zagueiro teve contrato rescindido com o Botafogo. Em 2026, o defensor acumulou 17 partidas com a camisa do Glorioso.